ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Комаровський назвав чотири симптоми, за якими точно можна визначити грип

Новость на русском →
Вівторок 18 січня 2022 11:19
Комаровський назвав чотири симптоми, за якими точно можна визначити грип Скріншот: Євген Комаровський
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський розповів, за якими можна визначити що ви, ваш член сім'ї - дорослий або дитина, захворіли на грип.

Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Лікар уточнив, що грип - це вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.

Симптоми, за якими можна розпізнати грип:

  1. Різке підвищення температури тіла.
  2. Головний біль.
  3. Кашель і біль в горлі.
  4. Біль у м'язах.

Що робити, якщо ви захворіли?

  • Прикривайте рот рукою або серветкою, коли кашляєте.
  • Регулярно мийте руки.
  • Відпочивайте якомога більше.
  • Пийте багато води
  • Зверніться за медичною допомогою, якщо ви в групі ризику.

Це важливо!

Комаровський неодноразово заявляв, що ні в якому разі не можна при гострій респіраторній інфекції призначати антибактеріальні препарати. Але так робили і продовжують робити багато лікарів.

"Немає жодної вірусної хвороби, в протоколи лікування яких входять антибіотики", - запевняє Комаровський.

У деяких випадках антибіотики призначаються лікарями або "самопризначаються" пацієнтами для профілактики бактеріальних ускладнень (наприклад, запалення легенів). Але це велика помилка, впевнений лікар, адже приймаючи антибіотик при ГРВІ, навпаки в 4-10 разів збільшується ймовірність бактеріальних ускладнень.

Раніше також доктор Комаровський назвав дві ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, при якій потрібно бігти до лікаря.

Також педіатр розповів, який біль в горлі може бути небезпечним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі
Гормональний занепад: нутріціолог розповіла, чому небезпечно худнути на соках та смузі