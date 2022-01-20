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Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко

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Четверг 20 января 2022 07:29
Комаровский рассказал, полезно ли безлактозное молоко Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский рассказал о безлактозном молоке. Он отметил, что это совершенно нормальное молоко, и единственное, что его отличает от классического молока - это отсутствие лактозы.

Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы людей, касательно того, полезно ли пить безлактозное молоко.

Эксперт отметил, что если у вас нет непереносимости лактозы, то лучше пить обычное молоко. А безлактозное молоко сделано для тех, у кого начинаются проблемы с пищеварением после приема классического молока.

Известный врач также пояснил, что лактоза содержится в любом молоке млекопитающих, включая человека. Фермент, который отвечает за расчепление лактозы называется лактаза.

У новорожденных он очень активен, и вот с возрастом его становится все меньше и меньше, поэтому у взрослых людей появляется непереносимость лактозы.

Для этих людей производители и делают безлактозное молоко. Его минусом можно назвать то, что оно стоит дороже, чем обычное молоко.

Поэтому если у вас или ваших детей нет проблем с переносимостью лактозы, то лучше пить обычное молоко и не лишать себя такого полезного углевода как лактоза.

Евгений Комаровский рассказал о безлактозном молоке (видео: YouTube)

Напомним, Евгений Комаровский назвал четыре симптома, по которым точно можно определить грипп.

Ранее Комаровский сравнил заразность Омикрона с корью.

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Евгений Комаровский
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