Комаровський розповів, чи може особа з антитілами від щеплення бути переносником COVID-19
Доктор Комаровський відповів на важливе питання, про те чи може людина з антитілами від щеплення або хвороби бути переносником COVID-19. За словами лікаря, на жаль, така людина дійсно може заразити близьких.
Про це Коморовський заявив на своєму сайті.
"І це чи не головне питання, на яке треба одержати відповідь в ході прикінцевих випробувань вакцин від коронавірусу: чи можуть бути вакциновані носіями інфекції", - зазначив експерт.
За його словами, це необхідно вченим з'ясувати в ході третьої фази випробувань вакцин від коронавірусу, яка зараз проходить на мільйонах людей у всьому світі.
"Залишилося зовсім трохи почекати", - додав Євген Комаровський.
Нагадаємо, Комаровський розповів, чи може нашкодити вакцина від коронавірусу. За його словами, вакцина від COVID-19 не може приносити шкоду людському організму, більше ніж сам вірус.
Ми також писали про те, що на Закарпатті через коронавірус померла породілля. При цьому чоловік 30-річної жінки, яка народила дитину, звинувачує в тому, що сталося медиків.
Після кесаревого розтину жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, а через тиждень вона покинула цей світ. У жінки залишився чоловік і двоє дітей.