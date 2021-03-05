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Комаровський розповів, чи може особа з антитілами від щеплення бути переносником COVID-19

Новость на русском → П'ятниця 05 березня 2021 07:04
Комаровський розповів, чи може особа з антитілами від щеплення бути переносником COVID-19 Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Доктор Комаровський відповів на важливе питання, про те чи може людина з антитілами від щеплення або хвороби бути переносником COVID-19. За словами лікаря, на жаль, така людина дійсно може заразити близьких.

Про це Коморовський заявив на своєму сайті.

"І це чи не головне питання, на яке треба одержати відповідь в ході прикінцевих випробувань вакцин від коронавірусу: чи можуть бути вакциновані носіями інфекції", - зазначив експерт.

За його словами, це необхідно вченим з'ясувати в ході третьої фази випробувань вакцин від коронавірусу, яка зараз проходить на мільйонах людей у всьому світі.

"Залишилося зовсім трохи почекати", - додав Євген Комаровський.

Нагадаємо, Комаровський розповів, чи може нашкодити вакцина від коронавірусу. За його словами, вакцина від COVID-19 не може приносити шкоду людському організму, більше ніж сам вірус.

Ми також писали про те, що на Закарпатті через коронавірус померла породілля. При цьому чоловік 30-річної жінки, яка народила дитину, звинувачує в тому, що сталося медиків.

Після кесаревого розтину жінку під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, а через тиждень вона покинула цей світ. У жінки залишився чоловік і двоє дітей.

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Новини України Життя Євген Комаровський вакцина від коронавірусу
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