Комаровський розповів, чи може нашкодити вакцина від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу не може приносити шкоду людському організму, більше ніж сам вірус.

"Звичайно, таке питання є. А чи є у тебе питання: чи не шкодить коронавірус? У тебе є таке питання? Ні! У тебе ж немає сумнівів, що коронавірус шкодить. Може вакцина нашкодити більше, ніж коронавірус? Це вкрай малоймовірно, щоб вакцина могла нашкодити більше, ніж коронавірус. Ні один лікар навіть не може намалювати цей механізм", – сказав заслужений український педіатр.

Медик повідомив, що хотів би вакцинуватися препаратом від Pfizer/BioNTech, Moderna або Johnson & Johnson. За словами лікаря, індійською вакциною Covishield він щепитися поки не буде, оскільки перехворів COVID-19 наприкінці листопада 2020 року. Він сказав, що буде чекати "нормальну вакцину".



"Тобто на шість місяців я точно захищений... Тому я почекаю нормальну вакцину", – сказав він.

Медик зазначив, що уряд не надав українцям повної інформації про всі вакцини.

"Ми слово Covishield всі дізналися два тижні тому. Це жах! З людьми треба розмовляти, насамперед з лікарями. Мені не подобається, коли починають розповідати: "Ну вже ж Індія..." Ну і що, що Індія? Це не проблема. Проблема одна: дайте матеріали щодо ефективності і безпеки. Якщо ВООЗ це сертифікувала, такі матеріали повинні існувати", – зазначив Коморовський.