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Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 годуючим мамам

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П'ятниця 28 травня 2021 12:15
Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 годуючим мамам Фото: Доктор Комаровський розповів про вакцини для годуючих мам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський відповів на питання підписниці про те, чи можна вакцинуватися від коронавірусу жінці, яка годує малюка грудьми. Медик впевнений, що щеплення робити обов'язково потрібно.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Комаровський зазначив, що в науці зараз недостатньо досліджень з приводу впливу щеплень від COVID-19 на маму і дитину.

"Розумієте в чому справа: ще немає достатньої кількості досліджень впливу щеплень від коронавірусної інфекції на годуючу маму і її дитину, тому юридично лікар дійсно не може написати "можна вакцинуватися". Але практично ніде і не написано, що цього робити не можна", - відповів лікар.

На думку медика, якщо мати зробить вакцину - то для дитини в цьому немає нічого небезпечного. Комаровський зазначив, що жінку в такому періоді небажано вакцинувати живими вакцинами, а якщо у вакцині немає живого вірусу - то можна.

"Тому я скажу так: якби моя близька людина годувала грудьми та постало б питання вакцинуватися від ковіду чи ні, я б однозначно рекомендував вакцинацію. Тому що для дитини в цьому точно немає нічого небезпечного. Зрозумійте, що годуючу маму небажано вакцинувати живими вакцинами, але коли мова йде про вакцину, де немає живого вірусу, то проблеми немає взагалі. Заради бога, прищеплюйтеся", - резюмував доктор.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів про новий головний спосіб зараження COVID-19.

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