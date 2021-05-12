Комаровський розповів про новий головний спосіб зараження COVID-19: маска не допоможе
Відомий український лікар Євген Комаровський розповів про нове важливе дослідження вчених щодо поширення коронавірусної інфекції. Дане дослідження опублікував авторитетний медичний журнал The Lancet.
Про це Комаровський заявив на своїй YouTube-каналі.
Коли з коронавірусом вперше зіткнулися лікарі, було припущення, що він поширюється двома способами: повітряно-крапельним і контактним шляхом.
Також вчені спочатку думали, що саме контактний шлях є головним шляхом зараження людей. Але потім вчені з'ясувалися, що хоч вірусні частинки і виявляються на різних поверхнях, але вони практично нездатні інфікувати іншу людину.
Нове дослідження розглядає ще один спосіб поширення коронавірусу. Виявилося, що найважливіший і найголовніший спосіб передачі інфекції практично не пов'язаний з миттям рук і носінням масок.
Йдеться про аерозольний шлях передачі вірусу, і він відрізняється від повітряно-крапельного.
"Повітряно-крапельний шлях - це ось наші мокрота, соплі, слині. Це великі краплі, які можуть пролетіти від нас на кілька метрів і впасти. А ось аерозольний шлях - це зовсім інше. Це найдрібніші частинки, які переносяться з потоками повітря. І фактично ніякі маски не можуть нас захистити", - зазначив Комаровський.
Вчені прийшли до висновку, що головним способом поширення коронавірусу є аерозольний шлях.
Як уникнути зараження?
- Намагатися не відвідувати закриті приміщення, де слабка вентиляція.
- Часто провітрювати приміщення.
Євген Комаровський розповів про новий спосіб зараження коронавірусом (відео: YouTube)
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