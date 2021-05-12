Комаровський розповів про новий головний спосіб зараження COVID-19: маска не допоможе

Про це Комаровський заявив на своїй YouTube-каналі .

Коли з коронавірусом вперше зіткнулися лікарі, було припущення, що він поширюється двома способами: повітряно-крапельним і контактним шляхом.

Також вчені спочатку думали, що саме контактний шлях є головним шляхом зараження людей. Але потім вчені з'ясувалися, що хоч вірусні частинки і виявляються на різних поверхнях, але вони практично нездатні інфікувати іншу людину.

Нове дослідження розглядає ще один спосіб поширення коронавірусу. Виявилося, що найважливіший і найголовніший спосіб передачі інфекції практично не пов'язаний з миттям рук і носінням масок.

Йдеться про аерозольний шлях передачі вірусу, і він відрізняється від повітряно-крапельного.

"Повітряно-крапельний шлях - це ось наші мокрота, соплі, слині. Це великі краплі, які можуть пролетіти від нас на кілька метрів і впасти. А ось аерозольний шлях - це зовсім інше. Це найдрібніші частинки, які переносяться з потоками повітря. І фактично ніякі маски не можуть нас захистити", - зазначив Комаровський.

Вчені прийшли до висновку, що головним способом поширення коронавірусу є аерозольний шлях.

Як уникнути зараження?

Намагатися не відвідувати закриті приміщення, де слабка вентиляція.

Часто провітрювати приміщення.

Євген Комаровський розповів про новий спосіб зараження коронавірусом (відео: YouTube)