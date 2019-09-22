Комаровський розповів, коли не можна займатися самолікуванням

Комаровський розповів про самолікуванні (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Експерт дав батькам низку порад

Євген Комаровський повідомив, що самолікуванням займатися можна, проте далеко не завжди. За яких обставин варто відмовитися від такої затії, лікар розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами експерта, не можна займатися самолікуванням в тому випадку, коли якийсь симптом виник перший раз в житті.

Комаровський розповів про самолікуванні (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Ніякого самолікування, коли виникають розлади свідомості та чутливості. Тобто: "Не відчуваю палець", "Не відчуваю ногу", щось оніміло, якісь проблеми з думками, з свідомістю, не реагує - йдемо до лікаря", - пише Комаровський.

Також відмовитися від самолікування варто при наявності будь-яких травм (особливо пов'язаних із головою), а також при вагітності.

"Про що ви також повинні знати: цілком можливо, що ви маєте досвід лікування нежиті, і ви маєте досвід лікування проносу. Коли ви лікуєте одночасно дві хвороби, з якими ви маєте досвід, то ви можете використовувати ліки і при одній, і при іншій, а ці ліки вже будуть несумісні. Тому, якщо до вас прийшли відразу дві неприємності, давайте порадимося з лікарем", - підсумував Комаровський.