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Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 08:44
Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением
Комаровский рассказал о самолечении (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Эксперт дал родителям ряд советов

Евгений Комаровский сообщил, что самолечением заниматься можно, однако далеко не всегда. При каких обстоятельствах стоит отказаться от подобной затеи, врач рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам эксперта, самолечением нельзя заниматься в том случае, когда некий симптом возник первый раз в жизни.

Комаровский рассказал о самолечении (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть: "Не чувствую палец", "Не чувствую ногу", что-то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует - не выделываемся, идем к врачу", - пишет Комаровский.

Также отказаться от самолечения стоит при наличии любых травм (особенно связанных с головой), а также при беременности.

"О чем вы также должны знать: вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка, и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом несовместимы. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте посоветуемся с доктором", - подытожил Комаровский.

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