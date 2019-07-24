Комаровський розповів, чи можна заразитися сказом від людини

Доктор Комаровський, який є відомим українським педіатром, розповів, чи можна заразитися сказом не від тварини, а від людини. Медик відповів на запитання жінки, яку вкусив собака. Вона переживала за те, вона може виявитися заразною для оточуючих людей. Про це повідомляється на сайті лікаря.

За словами Комаровського, в науці немає доказів зараження сказом від людини до людини.

Ілюстративне фото (blog.adoptdontstop.com)

"Теоретично передача сказу від людини до людини можлива. Але достовірного практичного підтвердження такої можливості на сьогодні немає. Кажучи іншими словами, за всю історію людства описані буквально поодинокі випадки, коли в якості причини сказу розглядався контакт з іншою людиною, але в більшості випадків дослідники приходять до висновків про те, що строго наукового підтвердження цих фактів немає", - відповів Євген Олегович.

Медик підсумував, що зараження навіть у теорії малоймовірно.

"Виходячи з цього, теоретичну можливість зараження від людини можна розглядати як вкрай малоймовірну. Таким чином, ця можливість не повинна вас дуже хвилювати. Особливо з урахуванням того, що ви проходите курс адекватного профілактичного лікування", - резюмував Комаровський.

Нагадаємо, що сказ - нейротропний вірус, збудник сказу у людини і тварин. Передача вірусу може відбуватися через слину тварин і при контакті з людською слиною. Вірус сказу має циліндричний вигляд і є типовим видом роду Lyssavirus сімейства рабдовірусів.

Як ми раніше повідомляли, доктор Євген Комаровський розповів батькам, що необхідно знати про дитячий раціон, а також розвіяв популярний міф. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

Раніше ми писали, що Євген Комаровський розповів, чи можна зашкодити дитині частим промиванням носа фізіологічним розчином.