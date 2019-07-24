Комаровский рассказал, можно ли заразиться бешенством от человека

Доктор Комаровский, который является известным украинским педиатром, рассказал, можно ли заразиться бешенством не от животного, а от человека. Медик ответил на вопрос женщины, которую укусила собака. Она переживала за то, может ли она оказаться заразной для окружающих людей. Об этом сообщается на сайте врача.

По словам Комаровского, в науке нет доказательств заражения бешенством от человека к человеку.

Иллюстративное фото (blog.adoptdontstop.com)

"Теоретически передача бешенства от человека к человеку возможна. Но достоверного практического подтверждения подобной возможности на сегодня нет. Говоря другими словами, за всю историю человечества описаны буквально единичные случаи, когда в качестве причины бешенства рассматривался контакт с другим человеком, но в большинстве случаев исследователи приходят к выводам о том, что строго научного подтверждения этим фактам нет", - ответил Евгений Олегович.

Медик подитожил, что заражение даже в теории маловероятно.

"Исходя из этого, теоретическую возможность заражения от человека можно рассматривать как крайне маловероятную. Таким образом, данная возможность не должна вас очень волновать. Особенно с учетом того, что вы проходите курс адекватного профилактического лечения", - резюмировал Комаровский.

Напомним, что бешенство - нейротропный вирус, возбудитель бешенства у человека и животных. Передача вируса может происходить через слюну животных и при контакте с человеческой слюной. Вирус бешенства имеет цилиндрический вид и является типовым видом рода Lyssavirus семейства рабдовирусов.

Как мы ранее сообщали, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе, а также развеял популярный миф. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

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