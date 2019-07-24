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Комаровский рассказал, можно ли заразиться бешенством от человека


Доктор Комаровский отметил, что научного подтверждения заражения бешенства от человека нет

Доктор Комаровский, который является известным украинским педиатром, рассказал, можно ли заразиться бешенством не от животного, а от человека. Медик ответил на вопрос женщины, которую укусила собака. Она переживала за то, может ли она оказаться заразной для окружающих людей. Об этом сообщается на сайте врача.

По словам Комаровского, в науке нет доказательств заражения бешенством от человека к человеку.

Иллюстративное фото (blog.adoptdontstop.com)

"Теоретически передача бешенства от человека к человеку возможна. Но достоверного практического подтверждения подобной возможности на сегодня нет. Говоря другими словами, за всю историю человечества описаны буквально единичные случаи, когда в качестве причины бешенства рассматривался контакт с другим человеком, но в большинстве случаев исследователи приходят к выводам о том, что строго научного подтверждения этим фактам нет", - ответил Евгений Олегович.

Медик подитожил, что заражение даже в теории маловероятно.

"Исходя из этого, теоретическую возможность заражения от человека можно рассматривать как крайне маловероятную. Таким образом, данная возможность не должна вас очень волновать. Особенно с учетом того, что вы проходите курс адекватного профилактического лечения", - резюмировал Комаровский.

Напомним, что бешенство - нейротропный вирус, возбудитель бешенства у человека и животных. Передача вируса может происходить через слюну животных и при контакте с человеческой слюной. Вирус бешенства имеет цилиндрический вид и является типовым видом рода Lyssavirus семейства рабдовирусов. 

Как мы ранее сообщали, доктор Евгений Комаровский рассказал родителям, что необходимо знать о детском рационе, а также развеял популярный миф. Соответствующий пост эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

Ранее мы писали,  что Евгений Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором.

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