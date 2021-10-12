ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Комаровський розповів, як лікувати бронхіт: основні способи

Новость на русском →
Вівторок 12 жовтня 2021 19:20
Комаровський розповів, як лікувати бронхіт: основні способи Фото: Комаровський розповів про бронхіт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів про головні способи лікування бронхіту. За його словами, найважливіше не дати слизу в бронхах засохнути, це призводить до пневмонії.

Про головні способи протистояти хворобі медик повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Комаровський повідомив, що найголовніше при бронхіті - це пити максимальну кількість рідини. Друге правило - це холодне і вологе повітря в кімнаті.

"Найголовніше правило лікування бронхіту - не дати засохнути слизу. Для цього потрібно пити дуже багато будь-якої рідини: молоко, компот, воду, квас, воду. Будь-які напої, навіть коричневі. Багато пити - це раз. І друге - тепло одягнутися, але в кімнаті має бути не більше 20 градусів і вологість від 40 до 60%", - розповів лікар.

Комаровський закликав українців не лікуватися антибіотиками і сиропами від кашлю.

"Коли нашій людині кажеш: багато пий, зволожуй і провітри - це не називається лікуванням. У нас є правило - треба щось робити. Наприклад, послати родича в аптеку, щоб він купив що-небудь від кашлю, від бронхіту і антибіотиків побільше. Потім вдома попарити ніжки, подихати картоплею, намазати груди жиром борсука, а спину - жиром кози нещасної. Друзі, вам нема чого робити? Давайте пожаліємо нещасних борсуків і перестанемо займатися фігнею", - сказав доктор Комаровський.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів про ризик інсульту після 30 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский
LITE
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела
Свято 12 жовтня: що потрібно зробити в цей особливий день, у кого день ангела