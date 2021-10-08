Комаровський розповів про ризик інсульту після 30 років: як його уникнути
Доктор Комаровський розповів, що немає чарівних аналізів, які можуть вказати на інсульт - немає. Якщо у людини в молодому віці стався інсульт - це пов'язано з вродженими патологіями.
Про це заслужений педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.
"Ви повинні розуміти, що аналізів для попередження інсульту немає, але медична наука чітко знає фактори ризику, які збільшують можливість інсульту", - розповів Комаровський.
За словами Комаровського, потрібно думати не про аналізи, а про інші речі.
"У вашому житті не повинно бути пияцтва, куріння, дуже потужний фактор - ожиріння, зайва вага, обмеження фізичної активності", - сказав медик.
Всі перераховані фактори збільшують рис інсульту в молодому віці.
Доктор підкреслив, що ви також повинні контролювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові.
Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19 дітей.