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Комаровський розповів про ризик інсульту після 30 років: як його уникнути

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П'ятниця 08 жовтня 2021 13:54
Комаровський розповів про ризик інсульту після 30 років: як його уникнути Фото: Доктор Комаровський розповів про інсульт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, що немає чарівних аналізів, які можуть вказати на інсульт - немає. Якщо у людини в молодому віці стався інсульт - це пов'язано з вродженими патологіями.

Про це заслужений педіатр розповів на своєму YouTube-каналі.

"Ви повинні розуміти, що аналізів для попередження інсульту немає, але медична наука чітко знає фактори ризику, які збільшують можливість інсульту", - розповів Комаровський.

За словами Комаровського, потрібно думати не про аналізи, а про інші речі.

"У вашому житті не повинно бути пияцтва, куріння, дуже потужний фактор - ожиріння, зайва вага, обмеження фізичної активності", - сказав медик.

Всі перераховані фактори збільшують рис інсульту в молодому віці.

Доктор підкреслив, що ви також повинні контролювати артеріальний тиск і рівень цукру в крові.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, коли в Україні будуть вакцинувати від COVID-19 дітей.

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Доктор Комаровский
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