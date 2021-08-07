Комаровський попередив про небезпечний вірус, який активізується влітку: симптоми

Доктор Комаровський попередив українців про небезпечний вірус, якому властиво активізуватися влітку. Лікар перерахував симптоми, які можуть вказувати на те, що вам терміново потрібно бігти до лікаря.

Про це знаменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram .

Йдеться про менінгіт, хворобу, яка може закінчитися летально.

"Літня спека підвищує активність деяких вірусів, здатних викликати менінгіт", - говорить педіатр.

Небезпечні симптоми:

підвищення температури тіла,

головний біль,

нудота (блювота),

біль (скутість) в області шиї,

дискомфорт в очах, світлобоязнь.

"Якщо у дитини одночасно мають місце хоча б два з перерахованих симптомів - негайно звертайтеся за медичною допомогою!" - попередив Комаровський.

Педіатр розвіяв міфи про хворобу

Існує переконання, що не вдягнена взимку шапка може стати причиною менінгіту. Але це не так, впевнений Комаровський.

"Менінгіт почнеться тоді, коли ви зустрінетеся з мікробом, здатним викликати менінгіт, і коли ваша імунна система не зможе впоратися з цим мікробом... А ось де буде при цьому ваша голова - повернута до вікна, на протязі або на вітрі - і чи буде на ній шапка, не має ніякого значення", - зазначив медик.

Найчастіше причинами менінгіту є бактерії або віруси, що вражають м'які оболонки мозку і цереброспінальну рідину.