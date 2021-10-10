Комаровський розповів, після якої вакцини людина може бути заразною
Євген Комаровський висловився про вакцинацію і пояснив, після якого щеплення людина деякий час може виділяти вірус, і відповідно залишатися заразною.
Про це доктор Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.
Відомий педіатр, відповідаючи на питання - чи заразна людина, у якого є гострі симптоми після щеплення - зазначив, що дійсно існують такі вакцини, при яких використовується живий збудник.
"Наприклад - жива вакцина від поліомієліту. Ось ці крапельки від поліомієліту, оральна поліомієлітна вакцина. Коли людина її отримує, то певний час людина виділяє живий вірус в навколишнє середовище", - розповів він у передачі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Лікар вищої категорії звернув увагу, що поява гострих симптомів після вакцинації (підвищення температури, катаральні явища) і одночасно заразність можливі тільки тоді, коли для щеплення використовується живий збудник.
Комаровський наголосив, що на сьогодні всі вакцини від COVID-19 не мають ніякого відношення до "живого" коронавірусу.
"У всіх вакцинах використовується або інактивований вірус, тобто вірус, який позбавлений своєї заразності, або використовується фрагмент вірусу, конкретно - білок, який є головним джерелом утворення антитіл", - розповів педіатр і ведучий.
Так, людина після використання будь-якої вакцини від коронавірусної інфекції не заразна і не представляє жодної небезпеки для оточуючих.
"Це чергова жахалка, яку поширюють антивакцинатори. Будь ласка - не слухайте їх, будь ласка - прищеплюйтеся", - закликав Комаровський.
Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів про ризик інсульту після 30 років та як його уникнути.
Додамо також, що перед цим Комаровський "розніс" десятки аптечних засобів, на які не варто витрачати гроші.