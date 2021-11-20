Комаровський назвав найголовніші помилки батьків у лікуванні антибіотиками дітей

Доктор Комаровський перерахував головні помилки батьків у призначенні своїм дітям антибіотиків. Медик попередив про неправильне вживання цих препаратів.

Про це Комаровський написав у своєму Instagram.

Перша і найголовніша помилка батьків - це самолікування дітей. Вона виникає через безвідповідальність і самовпевненість людей.

Також він зазначив, що цьому сприяє злочинна державна політика, яка створює умови для вільного обігу антибактеріальних препаратів.

Також неправильно, що деякі люди кидають приймати антибіотики до того, коли це передбачено інструкцією або призначенням фахівця. А пов'язано це завжди з самопочуттям, яке значно покращився.

Також антибіотики не повинні застосовуватися місцево. Є тільки два винятки - гнійний отит і гнійний кон'юктивіт.

Помилковим також є прийом одного і того ж антибіотика при повторюваному загостренні однієї хвороби. За словами медика, таке лікування буде неефективним.

Нехтування правилами лікування і дозування - також належить до фатальної помилки прийому антибіотиків.