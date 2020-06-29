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У NASA розробили кулон на шию для боротьби з COVID-19: зібрати можна самому

STYLERНовини науки    29.06.2020 - 21:33
У NASA розробили кулон на шию для боротьби з COVID-19: зібрати можна самому
У NASA придумали простий засіб для боротьби з коронавірусом (ілюстративне фото: РБК-Україна)

В NASA створили кулон, який може попередити зараження коронавірусом

У NASA розробили спеціальний засіб, який оригінально допоможе боротися з коронавірусом. Мова йде про кулон на шию - він не дозволяє людині торкатися руками обличчя - таким чином перекриваючи один з основних шляхів поширення COVID-19.

Інженери космічного агентства рекомендують надягати його після того, як ви вимили руки. І хоча розробники не планують запускати кулон під назвою Pulse в масове виробництво, вони опублікували спеціальний гайд, слідуючи якому можна зібрати такий пристрій самостійно.

Принцип дії кулона полягає в тому, що він вібрує кожен раз, коли ваша рука тягнеться до обличчя. Таким чином пристрій береже вас від неусвідомлених дотиків - чим ближче до обличчя, тим сильніше вібрація кулона.

Для того, щоб обзавестися пристроєм, вам знадобляться: пара проводів, вібромотор, батарейки, інфрачервоний датчик наближення і вимикач. Деталі пропонується розмістити в пластмасовому корпусі, надрукованому на 3D-принтері.

Цікаво, що схожий пристрій, але на магнітах намагався створити винахідник з Австралії. Але його задум закінчилася фіаско, коли магніти просто застрягли у нього в носі.

У NASA винайшли кулон для боротьби з коронавірусом (відео: YouTube/JPLraw)

Як ми писали раніше, з'явилося відео величезної юрби на вулицях Одеси. Люди повністю ігнорують карантин.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Коронавірус
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