Комаровский раскрыл всю правду о штамме "Дельта": суперзаразен с новыми симптомами

Доктор Комаровский рассказал украинцам все, что нужно знать о новом штамме коронавируса "Дельта".

Самое главное, что нужно знать - это то, что "Дельта" очень заразен. По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.

"Для "Дельты" хватит 100 частиц вируса", - сказал Комаровский.

Симптомы штамма "Дельта"

Очень часто возникает головная боль

Выраженная боль в горле.

Выраженный насморк

Боли в животе и диарея

Тяжесть нового штамма

По тяжести течения вируса данные разные, отметил Комаровский.

"На сегодня основные вакцины защищают от "Дельта" варианта от попадания в реанимацию. То есть тяжелая форма маловероятна", - рассказал заслуженный украинский педиатр.

Комаровский отметил, что противостоять новому штамму можно с помощью вакцинации, масок и вентиляции помещений, а также общению на свежем воздухе.

"Прошу вас, прививайтесь и откажитесь от поездок туда, где есть новый штамм", - резюмировал врач.