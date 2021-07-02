Комаровский раскрыл всю правду о штамме "Дельта": суперзаразен с новыми симптомами
Доктор Комаровский рассказал украинцам все, что нужно знать о новом штамме коронавируса "Дельта".
Всю информацию медик озвучил на своем YouTube-канале.
Самое главное, что нужно знать - это то, что "Дельта" очень заразен. По данным разных источников, он в 20 раз активнее, чем штамм из Уханя.
"Для "Дельты" хватит 100 частиц вируса", - сказал Комаровский.
Симптомы штамма "Дельта"
- Очень часто возникает головная боль
- Выраженная боль в горле.
- Выраженный насморк
- Боли в животе и диарея
Тяжесть нового штамма
По тяжести течения вируса данные разные, отметил Комаровский.
"На сегодня основные вакцины защищают от "Дельта" варианта от попадания в реанимацию. То есть тяжелая форма маловероятна", - рассказал заслуженный украинский педиатр.
Комаровский отметил, что противостоять новому штамму можно с помощью вакцинации, масок и вентиляции помещений, а также общению на свежем воздухе.
"Прошу вас, прививайтесь и откажитесь от поездок туда, где есть новый штамм", - резюмировал врач.
Как мы ранее сообщали, доктор Комаровский назвал лишний вес у человека дополнительным фактором для тяжелого течения коронавируса.
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