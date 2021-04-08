Комаровський розкрив правду про одну з "груп ризику" коронавірусу

Доктор Комаровський розповів, чи належать люди з хронічною алергією до групи ризику COVID-19. До педіатра звернулася людина, яка назвала себе "алергіком з багаторічним стажем", яка, до того ж, постійно приймає гормональні препарати.

Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram

"Скажіть, чи є хронічна алергія фактором ризику при захворюванні ковідом19? Може, нам потрібно щось особливе приймати, берегтися більше?" - цікавиться дописувач Комаровського.

Педіатр дав точну відповідь, пояснивши, що алергіки не є більш уразливими до коронавірусу. Тому ніяких особливих рекомендацій для них не існує. Берегтися треба всім, адже має значення не тільки стан організму, але і доза отриманого вірусу при контакті з інфікованою людиною.

"В принципі на сьогодні поки немає переконливих робіт про те, що навіть тяжкі алергічні захворювання, зокрема бронхіальна астма, призводять до важкого перебігу коронавірусної інфекції", - пише педіатр.

Однак нюанси все-таки є. Якщо людина з сильною алергією потрапить в стаціонар, там вона може отримати різні препарати, які можуть викликати ряд проблем крім коронавірусної інфекції.

"Але в цілому немає даних про те, що люди з алергією, які приймають такі препарати, хворіють важче інших", - резюмував Комаровський.