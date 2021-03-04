ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії

Новость на русском → Четвер 04 березня 2021 08:00
Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський перерахував ознаки пневмонії, при появі яких необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.

Про це знаменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами доктора Комаровського, розвиток пневмонії можна запідозрити при наявності таких ознак:

  • Головним симптомом хвороби став кашель.
  • Після поліпшення стан погіршився, або будь-яка застудна хвороба триває довше семи днів.
  • Неможливо зробити глибокий вдих - при такій спробі починається приступ кашлю.
  • Виражена блідість шкіри на тлі інших симптомів ГРВІ (температура, нежить, кашель).
  • Виникає задишка при невисокій температурі тіла.
  • При високій температурі тіла не допомагають жарознижувальні засоби (парацетамол або ібупрофен).

Комаровський додав, що при таких ознаках не потрібно ставити собі діагноз самостійно, але потрібно негайно звернутися до лікаря.

Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії

Симптоми пневмонії (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський розповів, як неправильне купання дитини може призвести до серйозного отруєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Євген Комаровський
LITE
В Україні різко зміниться погода: в які області нагряне зимова стихія
В Україні різко зміниться погода: в які області нагряне зимова стихія