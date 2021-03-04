Комаровський назвав тривожні симптоми, які вказують на розвиток пневмонії
Євген Комаровський (фото: facebook.com/komarovskiynet)
Доктор Комаровський перерахував ознаки пневмонії, при появі яких необхідно терміново звернутися за медичною допомогою.
Про це знаменитий педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.
За словами доктора Комаровського, розвиток пневмонії можна запідозрити при наявності таких ознак:
- Головним симптомом хвороби став кашель.
- Після поліпшення стан погіршився, або будь-яка застудна хвороба триває довше семи днів.
- Неможливо зробити глибокий вдих - при такій спробі починається приступ кашлю.
- Виражена блідість шкіри на тлі інших симптомів ГРВІ (температура, нежить, кашель).
- Виникає задишка при невисокій температурі тіла.
- При високій температурі тіла не допомагають жарознижувальні засоби (парацетамол або ібупрофен).
Комаровський додав, що при таких ознаках не потрібно ставити собі діагноз самостійно, але потрібно негайно звернутися до лікаря.
Симптоми пневмонії (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Раніше доктор Комаровський розповів, як неправильне купання дитини може призвести до серйозного отруєння.