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Комаровський попередив про нову дитячу "забаву" - сніффінг: в Україні одна дитина вже померла

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Середа 15 вересня 2021 18:31
Комаровський попередив про нову дитячу "забаву" - сніффінг: в Україні одна дитина вже померла Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський попередив батьків про небезпечну дитячу "забаву" - сніффінг, який може привести до летального результату. Саме через такі ігри нещодавно загинула неповнолітня дитина у Першотравенську Дніпропетровської області.

Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.

За словами педіатра сніффінг - це сучасна форма токсикоманії, поширена серед дітей, коли вони нюхають газ з запальничок або балонів для їх заправки.

"Відомо про значну кількість дитячих смертей через їх захоплення сніффінгом. У зоні ризику, в тому числі діти молодшого шкільного віку", - попереджає Комаровський.

Що сталося в Першотравенську

Трагедія сталася на городі приватного будинку 12 вересня. 15-річний хлопець на ім'я Микола, учень Українсько-американського ліцею, вдихнув газ з балона для заправки запальничок.

Балон купила 14-річна подруга хлопця. Пізніше дівчинка розповіла, що вони хотіли записати ролик для TikTok, "для приколу".

Продавець магазину виправдовувалася, що діти сказали, мовляв, їм вже 16 років, а балон потрібен їм для зйомки ролика.

"Існують правила торгівлі непродовольчими товарами. Продаж хімічних речовин, а також вибухонебезпечних, вогненебезпечних не може здійснюватися неповнолітнім", - прокоментувала юрист Анна Попкова.

Раніше доктор Комаровський попередив про небезпечну речовину в домі, від якої можуть постраждати діти.

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Доктор Комаровский
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