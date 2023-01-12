Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона

Доктор Комаровский рассказал украинцам, что будет, если сделать прививку от гриппа не в начале сезона инфекции, а в ее разгар.
Об этом заслуженный педиатр сообщил на своей странице в Instagram.
Врач еще раз напомнил, что он каждый год прививается от гриппа, но в этом году еще не болел.
"Я человек пожилой и в зоне риска", - отметил он.
Медик объяснил, что если у вас есть доступ к вакцине - нужно привиться в любой момент, и не важно, что вы это сделали в середине сезона инфекции.
"Грипп каждый год разный и содержимое ампулы разное", - сказал Комаровский.
Также педиатр напомнил, что людям в группе риска нужно защищать себя всеми способами, а прививка - главный из них.
"После перенесенной инфекции от сопутствующих болезней умирает очень много людей", - предупредил врач.
Напомним, что ранее Комаровский рассказал, почему люди болеют именно зимой.
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