RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комаровский объяснил, какой йодид калия пить для профилактики, а какой при аварии

Комаровский рассказал о таблетках йодид калия (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Доктор Евгений Комаровский рассказал о разнице между препаратом калия йодид 125 и 0,25. Такие таблетки используют при ядерной катастрофе, ведь они позволяют предотвратить поглощение организмом человека радиоактивного йода.

Об этом доктор рассказал в своем Telegram.

По его словам, главное не цифры - 125 или 0,25, а единица измерения.

В частности, МКГ (микрограммы) - это для профилактики дефицита йода в организме. МГ (миллиграммы) и Г (граммы) - для использования при атомной аварии.

Поэтому украинцам следует знать, что:

  • 1 МГ = 1000 МКГ;
  • 1 Г = 1000 МГ;
  • 125 МГ это - 0,125 Г.

Комаровский говорит, что в таблетке 0,25 Г - 250 МГ, но 1 человеку однократно нужно выпить 125 МГ, поэтому таблетку нужно поделить пополам.

Если таблетка 0,125 Г - это 125 МГ, а человеку однократно нужно 125 МГ, тогда таблетку нужно выпить полностью.

"Если доза в МКГ - выбросить (отложить после войны), это не подходит для экстренной профилактики", - говорит специалист.

Как принимать таблетки в случае опасности

Добавим, что калия йодид пьют всего один раз по сигналу от правительства Украины или спасателей. Принимать йодид калия заранее нельзя, так как в этом случае он может быть не эффективен.

Дозы приема препарата различаются в зависимости от возраста. Поэтому пить йодид калия необходимо в следующей дозировке:

  • младенцам до одного месяца (детям на грудном вскармливании) - 16 мг;
  • детям от одного месяца до трех лет - 32 мг;
  • от 3-х до 12 лет - 62,5 мг;
  • подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим матерям - 125 мг.

Однако, важно заранее проконсультироваться с врачом о возможной реакции вашего организма на его применение, так как можно серьезно навредить своему здоровью.

Ранее мы сообщали, как подготовиться к возможной радиационной аварии.

Также мы писали, чем опасен йодид калия и почему его нельзя пить без назначения.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЙодКомаровский