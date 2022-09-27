Чем опасен йодид калия и почему его нельзя пить без назначения: ответ врача

Принимать йодид калия бессистемно либо же для профилактики нельзя, так как неправильное употребление может привести к передозировке и тяжким последвиями для организма.

Препарат принимается в том случае, когда у человека установлен дефицит йода. Обычно его назначают врачи по показаниям, подбирая дозировку, длительность и схему приема.

"Когда люди принимают это лекарство сами, не зная о состоянии щитовидной железы, уровне антител, уровне йода, это может привести к передозировке. А избыток йода может вызвать симптомы раздражения со стороны желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту, послабления стула. Плюс, можно нарушить функцию щитовидной железы", - сказала врач.

В случае радиационной опасности йодид калия принимается разово в момент самого радиационного происшествия. При этом необходимо обязательно дождаться официального оповещения.

Если же происходит ядерная угроза, лекарство принимается один раз - либо за час до происшествия, либо в первые пару часов после. Только в этом случае его можно принимать.

Важно помнить, что это средство защитит щитовидную железу от радиоактивного йода, но не защит от других радиоактивных веществ. Кроме того, оно не защитит другие ткани, поэтому у йода достаточно узкий спектр действия.