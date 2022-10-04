Комаровський пояснив, який йодид калію пити для профілактики, а який при аварії

За його словами, головне не цифри - 125 або 0,25, а одиниця вимірювання.

Зокрема, МКГ (мікрограми) - це для профілактики дефіциту йоду в організмі. МГ (міліграми) та Г (грами) - для використання при атомній аварії.

Тому українцям варто знати, що:

1 МГ = 1000 МКГ;

1 Г = 1000 МГ;

125 МГ це - 0,125 Г.

Комаровський каже, що в таблетці 0,25 Г - 250 МГ, але 1 людині одноразово потрібно випити 125 МГ, тому таблетку потрібно поділити навпіл.

Якщо таблетка 0,125 Г - це 125 МГ, а людині одноразово потрібно 125 МГ, тоді таблетку потрібно випити цілком.

"Якщо доза в МКГ - викинути (відкласти після війни), це не підходить для екстреної профілактики", - каже фахівець.

Як приймати таблетки у разі небезпеки

Додамо, що калію йодид п'ють лише один раз за сигналом від уряду України або рятувальників. Приймати йодид калію заздалегідь не можна, тому що в цьому випадку він може бути не ефективний.

Дози прийому препарату різняться залежно від віку. Тому пити йодид калію необхідно в наступному дозуванні:

немовлятам до одного місяця (дітям на грудному вигодовуванні) - 16 мг;

дітям від одного місяця до трьох років - 32 мг;

від 3-х до 12 років - 62,5 мг;

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним і матерям, що годують груддю - 125 мг.

Однак, важливо заздалегідь проконсультуватися з лікарем про можливу реакцію вашого організму на його застосування, тому що можна серйозно зашкодити своєму здоров'ю.