Комаровський пояснив, який йодид калію пити для профілактики, а який при аварії

Доктор Євген Комаровський розповів про різницю між препаратом калію йодид 125 і 0,25. Такі таблетки використовують при ядерній катастрофі, адже вони дозволяють запобігти поглинанню організмом людини радіоактивного йоду.
Про це доктор розповів у своєму Telegram.
За його словами, головне не цифри - 125 або 0,25, а одиниця вимірювання.
Зокрема, МКГ (мікрограми) - це для профілактики дефіциту йоду в організмі. МГ (міліграми) та Г (грами) - для використання при атомній аварії.
Тому українцям варто знати, що:
Комаровський каже, що в таблетці 0,25 Г - 250 МГ, але 1 людині одноразово потрібно випити 125 МГ, тому таблетку потрібно поділити навпіл.
Якщо таблетка 0,125 Г - це 125 МГ, а людині одноразово потрібно 125 МГ, тоді таблетку потрібно випити цілком.
"Якщо доза в МКГ - викинути (відкласти після війни), це не підходить для екстреної профілактики", - каже фахівець.
Додамо, що калію йодид п'ють лише один раз за сигналом від уряду України або рятувальників. Приймати йодид калію заздалегідь не можна, тому що в цьому випадку він може бути не ефективний.
Дози прийому препарату різняться залежно від віку. Тому пити йодид калію необхідно в наступному дозуванні:
Однак, важливо заздалегідь проконсультуватися з лікарем про можливу реакцію вашого організму на його застосування, тому що можна серйозно зашкодити своєму здоров'ю.
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