Комаровский объяснил, как правильно выбрать ребенку солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки очень важны для ребенка в любом возрасте. Не нужно дожидаться взросления, чтобы сделать эту покупку, так как здоровье глаз - очень важно.

Заслуженный педиатр Евгений Комаровский в Instagram рассказал, как правильно выбрать очки от солнца для ребенка.

Как выбрать очки от солнца ребенку (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До 12-летнего возраста не рекомендуется покупать детям очки со стеклянными линзами. Очень хорошо, если заушники будут гибкие, тогда очки плотнее прилегают к голове, но не сдавливают ее. Оправа не должна съезжать с носа и мешать ребенку двигаться. Важно подобрать соответствующую форму и размер очков.

Найдите очки, которые блокируют 99-100% всех спектров ультрафиолетовых лучей.

Внимательно осмотрите линзы на предмет дефектов и потертостей.

Позаботьтесь о дополнительной защите, не экономьте на этом аксессуаре.

Позвольте ребенку самому выбрать дизайн и форму.

Очень важно знать - выбирайте очки с ударопрочными линзами, предназначенные для игры на детской площадке.

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