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Комаровський пояснив, як правильно вибрати дитині сонцезахисні окуляри

Фото: Комаровський повідомив, як вибрати дитині окуляри від сонця (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сонцезахисні окуляри дуже важливі для дитини у будь-якому віці. Не потрібно чекати зростання, щоб зробити цю покупку, тому що здоров'я очей - дуже важливо.

Заслужений педіатр Євген Комаровський у Instagram розповів, як правильно вибрати окуляри від сонця для дитини.

Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри для дитини

Дуже важливо знати – вибирайте окуляри з ударостійкими лінзами, призначені для гри на дитячому майданчику.

Дозвольте дитині вибрати дизайн і форму.

Подбайте про додатковий захист, не заощаджуйте на цьому аксесуарі.

Уважно огляньте лінзи щодо дефектів і потертостей.

Знайдіть окуляри, які блокують 99-100% усіх спектрів ультрафіолетових променів.

Що важливо знати батькам

До 12-річного віку не рекомендується купувати дітям окуляри зі скляними лінзами. Дуже добре, якщо завушники будуть гнучкі, тоді окуляри щільніше прилягають до голови, але не здавлюють її. Оправа не повинна з'їжджати з носа та заважати дитині рухатися. Важливо підібрати відповідну форму та розмір окулярів.

Як вибрати окуляри від сонця дитині (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський пояснив, чи шкідливі енергетичні напої і чим їх можна замінити.

А також доктор Комаровський пояснив, як "злізти" з судинозвужувальних крапель для носа.

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Доктор Комаровскийдитинаокуляри