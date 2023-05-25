Комаровський пояснив, як правильно вибрати дитині сонцезахисні окуляри

Як правильно вибрати сонцезахисні окуляри для дитини

Дуже важливо знати – вибирайте окуляри з ударостійкими лінзами, призначені для гри на дитячому майданчику.

Дозвольте дитині вибрати дизайн і форму.

Подбайте про додатковий захист, не заощаджуйте на цьому аксесуарі.

Уважно огляньте лінзи щодо дефектів і потертостей.

Знайдіть окуляри, які блокують 99-100% усіх спектрів ультрафіолетових променів.

Що важливо знати батькам

До 12-річного віку не рекомендується купувати дітям окуляри зі скляними лінзами. Дуже добре, якщо завушники будуть гнучкі, тоді окуляри щільніше прилягають до голови, але не здавлюють її. Оправа не повинна з'їжджати з носа та заважати дитині рухатися. Важливо підібрати відповідну форму та розмір окулярів.

Як вибрати окуляри від сонця дитині (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)