Комаровський пояснив, як правильно вибрати дитині сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри дуже важливі для дитини у будь-якому віці. Не потрібно чекати зростання, щоб зробити цю покупку, тому що здоров'я очей - дуже важливо.
Заслужений педіатр Євген Комаровський у Instagram розповів, як правильно вибрати окуляри від сонця для дитини.
Дуже важливо знати – вибирайте окуляри з ударостійкими лінзами, призначені для гри на дитячому майданчику.
Дозвольте дитині вибрати дизайн і форму.
Подбайте про додатковий захист, не заощаджуйте на цьому аксесуарі.
Уважно огляньте лінзи щодо дефектів і потертостей.
Знайдіть окуляри, які блокують 99-100% усіх спектрів ультрафіолетових променів.
До 12-річного віку не рекомендується купувати дітям окуляри зі скляними лінзами. Дуже добре, якщо завушники будуть гнучкі, тоді окуляри щільніше прилягають до голови, але не здавлюють її. Оправа не повинна з'їжджати з носа та заважати дитині рухатися. Важливо підібрати відповідну форму та розмір окулярів.
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