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Комаровский объяснил, вызывают ли косточки от фруктов аппендицит

Четверг 05 октября 2023 12:25
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Комаровский объяснил, вызывают ли косточки от фруктов аппендицит Фото: Доктор Комаровский (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Евгений Комаровский

Доктор Комаровский раз и навсегда расставил точки над "і" в вопросе, может ли воспалиться аппендицит, если глотать косточки от фруктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Instagram заслуженного педиатра.

Могут ли косточки от фруктов вызывать аппендицит?

Комаровский сообщил, что ответ на этот вопрос дан давным-давно.

"Люди логично рассудили, что если три месяца в году, например, август, сентябрь и октябрь, мы едим виноград, а виноградные косточки увеличивают риск аппендицита, то из этого следует, что в эти месяцы должна расти заболеваемость аппендицита. Но этого не происходит!" - рассказал врач.

По словам доктора, уже этой статистики достаточно для того, чтобы прийти к выводу, что рассказы о том, что косточки вызывают аппендицит - это миф и не более того.

Ранее Комаровский рассказал, действительно ли влияет ли сахар на появление прыщей.

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Доктор Комаровский