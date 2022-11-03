Комаровский сообщил, как есть меньше соли: 4 главных совета
Избыток соли в организме приводит к гипертонии, а это может закончиться очень плачевно. Как же сократить употребление соли в ежедневном рационе?
На этот вопрос дал ответ известный украинский педиатр, которому доверяют все, Евгений Комаровский в своем видео.
Как есть меньше соли?
Покупайте натуральные продукты
Первое, что вам нужно знать, покупайте необработанные продукты. Например, свежее мясо, птицу, овощи.
"Продукты должны быть свежими и натуральными", - подчеркнул доктор.
Читайте и сравнивайте
Всегда читайте этикетку продукта с указанием состава. Смотрите там количество натрия в продукте и всегда выбирайте тот продукт, где натрия меньше.
Особая осторожность с приправами и соусами
"Когда у нас есть конкретная специя, например, перец горошек или корица. Но очень часто имеем дело с приправами, где уже добавляется соль. Будьте осторожны", - сказал Комаровский.
Очень много соли в кетчупах и соусах, напомнил медик.
Выбирайте правильную консервацию
Покупайте консервация лучше в собственном соку, а лучше делайте ее сами.
Напомним, что ранее Комаровский рассказал о полезном и опасном меде.
А ранее доктор Комаровский поставил точку в вопросе, можно ли гулять под дождем.