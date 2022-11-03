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Комаровский сообщил, как есть меньше соли: 4 главных совета

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Четверг 03 ноября 2022 09:13
Комаровский сообщил, как есть меньше соли: 4 главных совета Фото: Комаровский дал советы, как есть меньше соли (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Избыток соли в организме приводит к гипертонии, а это может закончиться очень плачевно. Как же сократить употребление соли в ежедневном рационе?

На этот вопрос дал ответ известный украинский педиатр, которому доверяют все, Евгений Комаровский в своем видео.

Как есть меньше соли?

Покупайте натуральные продукты

Первое, что вам нужно знать, покупайте необработанные продукты. Например, свежее мясо, птицу, овощи.

"Продукты должны быть свежими и натуральными", - подчеркнул доктор.

Читайте и сравнивайте

Всегда читайте этикетку продукта с указанием состава. Смотрите там количество натрия в продукте и всегда выбирайте тот продукт, где натрия меньше.

Особая осторожность с приправами и соусами

"Когда у нас есть конкретная специя, например, перец горошек или корица. Но очень часто имеем дело с приправами, где уже добавляется соль. Будьте осторожны", - сказал Комаровский.

Очень много соли в кетчупах и соусах, напомнил медик.

Выбирайте правильную консервацию

Покупайте консервация лучше в собственном соку, а лучше делайте ее сами.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал о полезном и опасном меде.

А ранее доктор Комаровский поставил точку в вопросе, можно ли гулять под дождем.

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Доктор Комаровский