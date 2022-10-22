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Можно ли гулять под дождем? Комаровский поставил точку в вопросе

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Суббота 22 октября 2022 10:19
Можно ли гулять под дождем? Комаровский поставил точку в вопросе Фото: Комаровский рассказал, можно ли гулять под дождем (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский развеял основной миф родителей о том, что детям под дождем гулять нельзя, и от этого можно заболеть и подхватить пневмонию. На самом деле это не так.

Об этом заслуженный педиатр рассказал на видео в своем официальном YouTube-канале.

Можно ли гулять под дождем?

Медик сообщил, что после того, как он опубликовал фото со своими внуками с подписью, что они гуляют под дождем, получил неожиданный совет от подписчика.

Мужчина писал доктору, что под дождем можно заболеть, да и вообще, "в такую погоду нужно сидеть дома и смотреть телевизор".

"Любая рекомендация смотреть телевизор в 21 веке - звучит очень некрасиво", - сказал педиатр.

Комаровский считает, что для взрослого человека плохая погода является лишь поводом не гулять. Если человек гуляет в любую погоду, то в дождь он не заболеет.

Если же ребенок постоянно сидит дома и дышит теплым и сухим воздухом, в легких накапливается большое количество слизи.

"Когда ребенок выходит на улицу в дождь, он начинает кашлять, ведь набухшая слизь в легких перекрывает вентиляцию легких, тогда возникает пневмония", - сказал медик.

Комаровский еще раз напомнил, что прогулки при любой погоде - это мощнейший способ укрепления иммунитета.

Кстати, Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет перед холодной зимой.

А до этого Комаровский назвал основы долголетия, которые продлят жизнь.

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Доктор Комаровский