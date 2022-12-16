Комаровский предупредил о новой инфекции, которая распространяется по миру

Доктор Комаровский рассказал об инфекции, связанной с микробом, который называется стрептококк. На сегодня в Великобритании погибло уже 20 детей.

Об опасности заслуженный педиатр Украины сообщил в своем новом видео на YouTube.

Что такое стрептококк?

Стрептококк - это бактерия, которая вызывает ангину, скарлатину. С ним связаны такие болезни как ревматизм, системная красная волчанка.

Он легко лечится, когда начинается инфекция, уточнил врач.

"Сезон заболевания начинается весной, сейчас межсезонье и мы имеет странную ситуацию. Также имеем высокую летальность", - отметил доктор.

По словам Комаровского, это очень странно, что от стрептококка сейчас умирают дети. Также он отметил, что из-за пандемии коронавируса дети вынуждены были не общаться с друг другом долгое время, из-за чего они не обменивались вирусами и инфекциями. Этим можно объяснить летальность случаев стрептококка сейчас.

"Стрептококк сейчас стал устойчив к антибиотикам, хотя ранее этого не наблюдалось. Он стал вызывать более тяжелые заболевания", - рассказал медик.

Комаровский сообщил важную деталь, что если вовремя начать лечение - то эта инфекция отлично поддается терапии.

"Важно четко понимать, когда боль от ОРВИ или когда боль в горле предвестник ангины. Если болит горло и нет насморка - это всегда повод обратиться к врачу", - предупредил Комаровский.