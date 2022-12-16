Комаровський попередив про нову інфекцію, яка поширюється світом

Доктор Комаровський розповів про інфекцію, пов'язану з мікробом, який називається стрептокок. На сьогодні у Великій Британії загинуло вже 20 дітей.

Про небезпеку заслужений педіатр України повідомив у своєму новому відео на YouTube.

Що таке стрептокок?

Стрептокок - це бактерія, яка викликає ангіну, скарлатину. З ним пов'язані такі хвороби як ревматизм, системний червоний вовчак.

Він легко лікується, коли розпочинається інфекція, уточнив лікар.

"Сезон захворювання починається навесні, зараз міжсезоння і ми маємо дивну ситуацію. Також маємо високу летальність", - зазначив лікар.

За словами Комаровського, це дуже дивно, що від стрептокока нині вмирають діти. Також він зазначив, що через пандемію коронавірусу діти змушені були не спілкуватися один з одним довгий час, через що вони не обмінювалися вірусами та інфекціями. Цим можна пояснити летальність випадків стрептокока зараз.

"Стрептокок зараз став стійкий до антибіотиків, хоча раніше цього не спостерігалося. Він став викликати більш тяжкі захворювання", - розповів медик.

Комаровський повідомив важливу деталь, що якщо вчасно розпочати лікування, то ця інфекція відмінно піддається терапії.

"Важливо чітко розуміти, коли біль від ГРВІ або коли біль у горлі провісник ангіни. Якщо болить горло і немає нежиті – це завжди привід звернутися до лікаря", – попередив Комаровський.