Комаровський пояснив, чому локадун для школярів це погано і як їх повернути за парти

Велика частина регіонів України перейшла через коронавірус в "червону зону". Школярів знову перевели на онлайн-навчання. Закриття шкіл негативно впливає не тільки на якість освіти, а й на психіку дітей та їх навички комунікації.

Чому закриття шкіл погано для дітей і як їх знову повернути за парти, розповів доктор Комаровський у програмі " Підсумки місяця з доктором Комаровським "на телеканалі "Україна 24".

Як пояснив відомий український лікар, діти змушені сидіти вдома, щоб не заразитися коронавірусом і не принести хворобу додому, своїм бабусям і дідусям.

"Чому діти сидять по домівках зараз, в новий локдаун? Тому що, якщо їх зараз відправити ходити в школу, діти активно почнуть хворіти. Діти хворіють на коронавірус активно і в легкій формі, приходячи додому і приносячи вірус, який вбиває їх бабусь і дідусів", - пояснив Комаровський.

Він додав, що в багатьох країнах світу вакцинувати в першу чергу стали дорослих, щоб знизити ризик зараження від дітей. Саме вакцинація дорослих, за словами Комаровського, допомагає швидше відправити дітей до шкіл.

Той факт, що вони вже другий рік не можуть нормально відвідувати заняття – страшний удар по їх здоров'ю, психіці, вмінням комунікувати.

"Діти залишаються без нагляду, деградують, оскільки навчання в таких домашніх умовах - це не навчання. Це все відгукнеться купою проблем, проблему б вирішили щепленням більш старших родичів, а саме дідусів і бабусь", - зазначає експерт.

Комаровський вважає, що вакцинація дітей теж дуже важлива і це вже видно на прикладі Ізраїлю, де 30% вакцинованих – це діти.