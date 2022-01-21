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Комаровський пояснив, для кого дуже небезпечний штам Омікрон

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П'ятниця 21 січня 2022 11:34
Комаровський пояснив, для кого дуже небезпечний штам Омікрон Фото: Комаровський розповів про Омікрона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський повідомив, що новий штам коронавірусу Омікрон не викликає важкого ураження легень, на відміну від "Дельти". Але цей вірус дуже небезпечний для груп ризику.

Про це Заслужений лікар розповів в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

Медик пояснив, що даних про те, що штам "Омікрон" менш небезпечний і рідше викликає важкі ураження легенів, в принципі, багато. Але тим не менш, цей штам все ж не безпечний для певної категорії людей.

Для кого небезпечний Омікрон

"Це люди у віці 65 плюс, а також ті, у кого є певні хронічні хвороби і стани. Це цукровий діабет, імуносупресія, або інакше імунодепресія — пригнічення імунітету з тієї чи іншої причини. А також серйозні, важкі ураження легень, серця і нирок", - зазначив лікар.

Для людей з хронічними хворобами Омікрон небезпечний, як і Дельта. Але зараз їм масово почнуть хворіти і діти, і категорія 65+, в рази збільшиться.

Комаровський зазначив, що дітей з цукровим діабетом у світі стає все більше.

"До того ж з'являються не дуже приємні дані про те, що в світі зростає кількість дітей з цукровим діабетом першого типу. Він часто розвивається у дітей, після перенесених вірусних хвороб, в тому числі як з'ясувалося, і після коронавірусу", - резюмував доктор.

Нагадаємо, що Комаровський порівняв заразність Омікрона з кором.

Також ми писали, що перед цим доктор Комаровський розповів, як побороти пандемію в Україні.

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Доктор Комаровский
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