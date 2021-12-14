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Комаровський відповів на головне питання про лікування зубів дітям: це безумство!

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Вівторок 14 грудня 2021 09:20
Комаровський відповів на головне питання про лікування зубів дітям: це безумство! Фото: Комаровський розповів про лікування зубів дітям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський відповів на популярне питання про лікування зубів дітям. Воно полягає в тому, чи не небезпечний наркоз при маніпуляціях у роті.

Про це Євген Олегович розповів у програмі "Час Голованова" на каналі "Україна 24".

Наркоз - це не погано

Медик ще раз нагадав, що седація (наркоз) - це світова практика.

"Використання стану загального наркозу в дитячій стоматології - це загальноприйнята світова практика. Людині, яка звертається за медичною допомогою, не повинно бути боляче. Тому фраза" потерпіть" - абсолютно неприпустима в медицині 21 століття", - пояснив лікар.

Зараз є величезна кількість варіантів препаратів для сучасного введення в стан наркозу, уточнив Комаровський.

"Лікарі знають, як це правильно робити, використовуючи системи спостереження, створюючи спеціальні умови, своєчасно реагуючи в разі виникнення ускладнення і так далі", - сказав він.

У цивілізованих країнах завжди роблять так, щоб людині не було боляче.

"Дітям не лікують зуби, якщо дитину доводиться тримати, фіксувати їй голову. У багатьох країнах навіть 3-х місячній дитинці, коли роблять щеплення в ніжку, в стегно, шкіру на місці уколу змащують маззю з анестетиком, щоб їй не було боляче. Так і повинно бути, а не те, що навіть я добре пам'ятаю, коли мені в 5 років видаляли аденоїди, мене тримали, все було в крові. Такого бути не повинно, це безумство!" - резюмував Комаровський.

Як ми розповідали раніше, Комаровський розніс міф про некорисність популярного продукту.

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Доктор Комаровский
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