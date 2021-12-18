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Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю

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Субота 18 грудня 2021 08:21
Комаровський пояснив, як швидше позбутися кашлю Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Євген Комаровський пояснив, як можна легше позбутися кашлю після перенесеної коронавірусної хвороби або ГРВІ, що впливає на самопочуття та як швидше поліпшити свій стан.

Про це педіатр, кандидат медичних наук розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Комаровський зазначив, що тривалий кашель може турбувати після будь-якої перенесеної ГРВІ або коронавірусної інфекції, оскільки в процесі хвороби можливі ураження слизової оболонки бронхів.

Потім слизова відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і відповідно організму потрібно її позбавлятися. Що і відбувається за допомогою кашлю.

Яким буде кашель і як довго він буде нас турбувати - залежить від декількох факторів, в тому числі від способу життя та параметрів навколишнього середовища, звернув увагу доктор Комаровський.

Першим вирішальним фактором педіатр назвав наявність або відсутність рідини в організмі.

"Є таке поняття - "реологія крові", тобто її текучість і в'язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою або в'язкою. І навіть є правило: реологія крові = реологія мокротиння", - сказав він.

Це означає, що якщо є дефіцит рідини в організмі, ви довго кашлятимете, і такий кашель - неефективний та болісний. Так, якщо у вас густа кров, тоді й мокрота теж буде густою.

Проте якщо багато пити і не допускати дефіциту рідини в організмі, тоді мокрота не густа, а рідка, і її легко відкашляти. Тому важливо стежити за тим, щоб ви достатньо пили, і щоб не пересихало в роті.

Ще слід звертати увагу на вологість повітря. Під час опалювального сезону або при працюючому кондиціонері повітря зазвичай дуже сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% - тоді кашель не буде тривалим.

Комаровський закликав стежити за параметрами повітря: коли він чистий, в ньому багато кисню, і ви кашлятимете набагато рідше.

Як повідомлялося, раніше доктор Комаровський розповів, що популярні серцеві краплі та капсули можуть серйозно нашкодити.

Нагадаємо, перед цим Комаровський пояснив, як зробити щеплення від коронавірусу при алергії на медпрепарати.

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Доктор Комаровский Євген Комаровський
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