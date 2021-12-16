ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Вбивають наших бабусь": Комаровський пояснив, чому популярні краплі від серця небезпечні

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 07:02
"Вбивають наших бабусь": Комаровський пояснив, чому популярні краплі від серця небезпечні Фото: Євген Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський розповів, що популярні серцеві краплі і капсули можуть серйозно вам нашкодити. Дуже часто до складу таких крапель входять сильні заспокійливі компоненти.

Про це Євген Комаровський заявив у своєму YouTube-каналі.

Відомий лікар зазначив, що коли у людини болить серце, то в першу чергу необхідно поставити діагноз. Треба визначити:

  • яке у неї артеріальний тиск,
  • чи не порушено живлення серцевого м'яза,
  • чи немає розладів ритму серця.

Після обстеження людині необхідно дати рекомендації щодо способу життя, фізичних навантажень, харчування, обмеження кількості солі і т. д.

При цьому людина повинна прийти на консультацію до свого сімейного лікаря і отримати нормальне лікування. Доктор допоможе стабілізувати артеріальний тиск, поліпшити кровообіг серцевого м'яза, стабілізувати ритм серця.

За словами Комаровського, все це не для наших бабусь. Наша бабуся з хворим серцем капає собі крапельки, після чого лягати і чекає інфаркту або інсульту.

"Я вважаю, що всі ці серцеві крапельки, які не використовуються не в одній країні з цивілізованою охороною здоров'я, які не входять ні в один цивілізований протокол лікування, просто вбивають наших бабусь", - заявив експерт.

Лікар закликав не лікуватися крапельками, а звертатися до фахівців і отримати нормальну схему лікування.

Євген Комаровський розповів про небезпеку крапель від серця (відео: YouTube)

Нагадаємо, Комаровський пояснив, з якого віку дитина повинна чистити зуби.

Раніше Комаровський висловився про вакцинацію дітей від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими
Можуть зіпсувати весь образ: стиліст назвала 5 найбільш спірних трендів цієї зими