Комаровський назвав унікальні властивості копійчаної аптечної мазі: рятує від усього!

Допомагає загоювати рани

Вазелін унікальний тим, що відмінно утримує воду в шкірі, якій при загоєнні потрібна волога. Маслянистий зволожуючий крем зменшує також гіперемію ранового рубця і знижує ризик приєднання інфекції.

Полегшує стан при екземі і псоріазі

Вазелін допомагає нормалізувати стан дерми, зберігаючи оптимальну вологість шкіри. Це допомагає зменшити свербіж або ж зовсім від нього позбутися. Для кращого ефекту його потрібно наносити після водних процедур - прийняття ванни або душу.

Допомагає при атопічному дерматиті (АД) у дітей

Вазелін може полегшити свербіж шкіри у новонароджених і немовлят. Якщо в сім'ї є схильність до розвитку АД або інших шкірних хвороб, використання вазеліну може стати превентивним заходом. Мазь можна наносити вже через три тижні після народження дитини на добре зволожену шкіру.

Профілактика водянок, мозолів, натоптишів

Якщо вам належить серйозне фізичне навантаження з ризиком натерти ноги (біг, тривала ходьба), натріть ноги вазеліном, особливо на п'ятах і пальцях. Це допоможе запобігти натертостям. А якщо у вас вже є пухир, змазування вазеліном прискорить його загоєння.

Зменшує попрілості у дитини

Вазелін можна використовувати між змінами підгузок, якщо у дитини почався висип. Мазь добре захищає шкіру від зовнішніх впливів. Крім того вона не містить ароматизаторів або консервантів.

Допомагає при геморої

Вазелін допомагає полегшити самопочуття при загостренні хвороби: зменшує свербіж, біль, захищає чутливу шкіру.

Захищає від обвітрювання

Вазелін рятує шкіру від вітру і холоду. Просто нанесіть тонкий шар на ті місця, які можуть піддаватися такому впливу.

Зволожить шкіру навколо очей

Шкіра навколо очей дуже ніжна і потребує додаткового захисту. А шар вазеліну забезпечить шкірі додаткову вологість. Мазь можна застосовувати для зняття макіяжу з очей.

Захищає лапи годованця

Якщо втерти вазелін в подушечки лап собаки, перш ніж відправитися на зимову прогулянку, шкіра годованця отримає захист від холоду і солі, якою посипають тротуари.

Зволожуючий крем для нігтів

Вазелін відмінно зволожить руки від кінчиків пальців до ліктя. Ламкі нігті стануть візуально більш гладкими, виступи і нерівності згладяться. Наносьте вазелін на руки регулярно і скоро побачите ефект.