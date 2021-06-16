Комаровский назвал уникальные свойства копеечной аптечной мази: спасает от всего!

Помогает заживлять раны

Вазелин уникален тем, что отлично удерживает воду в коже, которой при заживлении нужна влага. Маслянистый увлажняющий крем уменьшает также гиперемию раневого рубца и снижает риск присоединения инфекции.

Облегчает состояние при экземе и псориазе

Вазелин помогает нормализовать состояние дермы, сохраняя оптимальную влажность кожи. Это помогает уменьшить зуд или же вовсе от него избавиться. Для лучшего эффекта его нужно наносить после водных процедур - принятия ванны или душа.

Помогает при атопическом дерматите (АД) у детей

Вазелин может облегчить зуд кожи у новорожденных и младенцев. Если в семье есть склонность к развитию АД или других кожных болезней, использование вазелина может стать превентивной мерой. Мазь можно наносить уже через три недели после рождения ребенка на хорошо увлажненную кожу.

Профилактика водянок, мозолей, натоптышей

Если вам предстоит серьезная физическая нагрузка с риском натереть ноги (бег, длительная ходьба), натрите ноги вазелином, особенно на пятках и пальцах. Это поможет предотвратить натертости. А если у вас уже есть волдырь, смазывание вазелином ускорит его заживление.

Уменьшает опрелости у ребенка

Вазелин можно использовать между сменами подгузников, если у ребенка началась сыпь. Мазь хорошо защищает кожу от внешних воздействий. Кроме того она не содержит ароматизаторов или консервантов.

Помогает при геморрое

Вазелин помогает облегчить самочувствие при обострении болезни: уменьшает зуд, боль, защищает чувствительную кожу.

Защищает от обветривания

Вазелин спасает кожу от ветра и холода. Просто нанесите тонкий слой на те места, которые могут подвергаться такому воздействию.

Увлажнит кожу вокруг глаз

Кожа вокруг глаз очень нежная и нуждается в дополнительной защите. А слой вазелина обеспечит коже дополнительную влажность. Мазь можно применять для снятия макияжа с глаз.

Защищает лапы питомца

Если втереть вазелин в подушечки лап собаки, прежде чем отправиться на зимнюю прогулку, кожа питомца получит защиту от холода и соли, которой посыпают тротуары.

Увлажняющий крем для ногтей

Вазелин отлично увлажнит руки от кончиков пальцев до локтя. Ломкие ногти станут визуально более гладкими, выступы и неровности сгладятся. Наносите вазелин на руки регулярно и скоро увидите эффект.