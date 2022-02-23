Комаровський назвав три основні щеплення, які потрібно зробити дорослим

Доктор Комаровський розповів, що є щеплення, які необхідно робити кілька разів у житті.

"Якщо ви впевнені, що ви зробили всі необхідні щеплення, коли ви були маленькими, ваша впевненість може коштувати вам життя. Наприклад, стандартне щеплення від правця і дифтерії робиться в 16 років. Але треба знову вакцинуватися в 26 років, в 36, в 46 років. Тобто через кожні 10 років.



"Якщо у вас немає щеплення від дифтерії і правця - ви не захищені від цих захворювань", - сказав доктор Комаровський.

Тому кожен цвях, на який ви ненароком наступили і поранилися, – це реальна загроза вашому життю, тому що може розвинутися правець. І кожен випадок, коли ви опиняєтеся в епіцентрі дифтерії – це знову ж загроза захворіти.



За словами Євгена Комаровського, коли в кінці минулого століття був серйозний спалах дифтерії - захворіло і померло більше дорослих, ніж дітей від цієї "дитячої" інфекції.

Якщо у вас літні батьки, їм важливо прищепитися проти пневмокока.

"Пневмокок - це чи не головний вбивця літніх людей. Імунний захист до цієї бактерії слабшає з віком. Тому в усьому світі люди у віці 60+ прищеплюють від захворювання, – сказав медик.

Вакцина платна, але ви можете захистити літніх батьків, зробивши її в комерційних центрах імунопрофілактики, додав лікар.

І третя вакцина - від грипу.

Доросла людина повинна робити його щороку. До того ж, за словами кандидата медичних наук, сьогодні можна легко дізнатися, чи є у вас захист від кору, коклюшу або вітрянки. Здавши деякі аналізи, Ви отримаєте відповідь на це питання в будь-якій лабораторії.

"Особливо це важливо зробити, коли ви плануєте стати батьками. Завдяки такому аналізу ви будете знати, що перш за все захищені від коклюшу та інших хвороб, якими можете заразити майбутню дитину", - резюмував медик.