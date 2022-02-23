Комаровский назвал три основных прививки, которые нужно сделать взрослым

Доктор Комаровский рассказал, что есть прививки, которые необходимо делать несколько раз в жизни.

"Если вы уверены, что вам сделали все необходимые прививки, когда вы были маленькими, ваша уверенность может стоить вам жизни. Например, стандартная прививка от столбняка и дифтерии делается в 16 лет. Но надо снова вакцинироваться в 26 лет, в 36, в 46 лет. То есть через каждые 10 лет.



"Если у вас нет прививки от дифтерии и столбняка – вы не защищены от этих заболеваний", – сказал доктор Комаровский.

Поэтому каждый гвоздь, на который вы ненароком наступили и ранились, – это реальная угроза вашей жизни, потому что может развиться столбняк. И каждый случай, когда вы оказываетесь в эпицентре дифтерии – это опять же угроза заболеть.



По словам Евгения Комаровского, когда в конце прошлого века была серьезная вспышка дифтерии – заболело и умерло больше взрослых, чем детей от этой "детской" инфекции.

Если у вас пожилые родители, им важно привиться против пневмококка.

"Пневмококк – это едва ли не главный убийца пожилых людей. Иммунная защита к этой бактерии ослабевает с возрастом. Поэтому во всем мире люди в возрасте 60+ прививают от заболевания, – сказал медик.

Вакцина платная, но вы можете защитить пожилых родителей, сделав ее в коммерческих центрах иммунопрофилактики, добавил врач.

И третья вакцина – от гриппа.

Взрослый человек должен делать его каждый год. К тому же, по словам кандидата медицинских наук, сегодня можно легко узнать, есть ли у вас защита от кори, коклюша или ветрянки. Сдав некоторые анализы, вы получите ответ на этот вопрос в любой лаборатории.

"Особенно это важно сделать, когда вы планируете стать родителями. Благодаря такому анализу вы будете знать, что прежде всего защищены от коклюша и других болезней, которыми можете заразить будущего ребенка", - резюмировал медик.