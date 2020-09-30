Комаровський назвав надійний спосіб відрізнити симптоми менінгіту від ГРВІ

Лікар Євген Комаровський розповів українцям, як відрізнити прояви такої небезпечної хвороби, як менінгіт, від гострої респіраторної вірусної інфекції. Адже й у першої, і у другої хвороби є загальний симптом - висока температура, а ось висип при менінгіті буває далеко не завжди.

Про це іменитий педіатр розповів на своєму особистому сайті.

Річ у тому, пояснює Комаровський, що висип при менінгіті буває вже тоді, коли починається менінгококовий сепсис. Тоді під загрозою не лише здоров'я, але і життя людини.

А в більшості випадків обходиться без цього симптому. Але при цьому розпізнати менінгіт можна. Він проявляється неврологічними симптомами. І якщо дорослий може сказати про свій інтенсивний головний біль, то дитина, як правило, монотонно плаче. І поводиться так, як не поводилася раніше.

"Дуже складно описати неврологічні симптоми, щоб неспеціалісти зрозуміли, про що йдеться, але батьки цілком можуть оцінити, коли їхня дитина абсолютно на себе не схожа, поводиться дивно. Поставити діагноз самі ви не зможете, але побачите, що загальний стан, плач при менінгіті принципово відрізняється від того, як поводиться ваша дитина при звичайній ГРВІ, ангіні або запаленні легенів", - акцентував Комаровський.

Якщо ви помітили у малюка такі симптоми, негайно звертайтеся до фахівців, рекомендує педіатр.

Раніше доктор Комаровський розповів, як уникнути переходу ГРВІ в пневмонію: Педіатр назвав на 99% ефективний метод.

Також педіатр назвав антисептик, який можна використовувати від COVID-19.