Комаровський назвав найкращі вакцини від COVID для бустерної дози

Про це заслужений лікар і ведучий п овідомив н а своєму сайті.

"Я на сьогодні бачив тільки одну публікацію щодо бустера. "Нововакс" опублікував в грудні 2021 року підтверджені дані про те, що їх бустер працює навіть проти штаму Омікрон", - повідомив доктор.

Медик зазначив, що поки немає даних, що бустер "Астра-Зенеки" і "Короновака" працює.

"За іншими вакцинами субодиничним і векторним, тобто "Короноваку" і "Астра-Зенека" - немає даних, що їх бустер реально працює. Може, і працює, але переконливих даних немає поки", - додав Комаровський.

Рекомендації Комаровського

Медик дав пораду в якості бустера використовувати тільки дві нижчеперелічені вакцини.

"Тому я як лікар можу рекомендувати в якості бустеру тільки мРНК-вакцини, тобто "Пфайзер" і "Модерну". Тому що саме щодо цих вакцин є чіткі докази того, що після їх бустерної дози в рази зростає надійність захисту від коронавірусної інфекції. Причому і проти симптоматичної форми, і проти реанімації, і щодо штаму Омікрон вони теж працюють", - резюмував експерт.

Відзначимо, що в Україні бустерні дози роблять якраз тільки цими двома вакцинами.