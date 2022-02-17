Комаровский назвал лучшие вакцины от COVID для бустерной дозы

Об этом заслуженный врач и ведущий сообщил на своем сайте.

"Я на сегодня видел только одну публикацию относительно бустера "Нововакс" опубликовал в декабре 2021 года подтвержденные данные о том, что их бустер работает даже против штамма Омикрон", - сообщил доктор.

Медик отметил, что пока нет данных,что бустер "Астра-Зенеки" и "Короновака" работает.

"По другим вакцинам субъединичным и векторным, то есть "Короноваку" и "Астра-Зенека" - нет данных, что их бустер реально работает. Может, и работает, но убедительных данных нет пока", - добавил Комаровский.

Рекомендации Комаровского

Медик дал совет в качестве бустера использовать только две нижеперечисленные вакцины.

"Поэтому я как врач могу рекомендовать в качестве бустера только мРНК-вакцины, то есть "Пфайзер" и "Модерну". Потому что именно в отношении этих вакцин есть четкие доказательства того, что после их бустерной дозы в разы возрастает надежность защиты от коронавирусной инфекции. Причем и против симптоматической формы, и против реанимации, и в отношении штамма Омикрон они тоже работают", - резюмировал эксперт.

Отметим, что в Украине бустерные дозы делают как раз только этими двумя вакцинами.