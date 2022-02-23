Є всього три фактори: Комаровський розповів, скільки може тривати кашель після хвороби
Доктор Комаровський розповів, скільки може тривати кашель після будь-якого респіраторного захворювання. У тому числі й після коронавірусної хвороби. Він пояснив, що це явище цілком стандартне.
Чому кашель довго не проходить після хвороби і які три фактори на це впливають, Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі.
За словами лікаря, кашель після хвороби - нормальний процес, оскільки таким чином організм намагається звільнитися від слизу.
Під час хвороби відбувається ураження слизової оболонки бронхів, а потім вона відновлюється, активізується кровообіг і починає постійно вироблятися слиз.
Він зазначив, що існує три групи факторів, які впливають на тривалість такого кашлю.
Перший - особливості організму, на які неможливо вплинути. Але самі параметри кашлю (сухий або мокрий, рідкісний і частий) – це буде залежати від параметрів навколишнього середовища.
Другий - тривалість кашлю залежить від наявності або відсутності дефіциту рідини в організмі.
"Існує правило: реологія крові = реології мокротиння, тобто при густій крові буде густа мокрота і навпаки. Тому потрібно пити достатньо рідини та стежити за тим, щоб ніколи не пересихало в роті", - пояснив Комаровський.
Третій параметр - вологість повітря. При нормальній вологості (від 40 до 60%) кашель тривалим не буде.
Повітря повинно бути не тільки вологим, але і чистим з вмістом достатньої кількості кисню.
Крім того, є взаємозв'язок зі способом життя людини – проводить він вихідні на дивані перед телевізором або здійснює прогулянки в парку і лісі.
Як довго може тривати кашель після хвороби
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