ru ua
Чт, 21 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Комаровський пояснив, коли від вітамінів у таблетках потрібно відмовитися

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 07:35
Комаровський пояснив, коли від вітамінів у таблетках потрібно відмовитися Фото: Євген Комаровський, педіатр і телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Доктор Євген Комаровський висловився про своєрідний "осінній тренд", коли батьки починають давати дітям вітаміни в таблетках, і купувати їх для себе. Але чи завжди це потрібно? Відомий педіатр пояснив, в яких випадках від таких вітамінів насправді слід відмовитися.

Про це лікар розповів у передачі "Запитай у Комаровського" в ефірі каналу "Україна".

За словами Комаровського, поспішати в аптеку за черговим комплексом вітамінів не потрібно, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування.

Такої позиції дотримується ВООЗ, роблячи винятки тільки для вітаміну D (річ у тому, що джерело цього вітаміну - сонце - шкідливо діє на шкіру).

Ось які 5 основних груп включає в себе різноманітне харчування: молочне, м'ясне, якийсь фрукт, овоч і крупа.

"Наприклад, якщо ви сьогодні з'їли яблуко, картоплю, кефір, хліб і рибу, то це абсолютно різноманітне харчування. І ви практично не потребуєте якогось конкретного вітаміну", - зазначив Комаровський.

Кандидат медичних наук закликав не наслідувати сліпо "моді" пити вітаміни в таблетках і давати їх своїм дітям, проте обмірковувати таку необхідність і приймати рішення на рівні здорового глузду.

Так, вітаміни є лікувально-профілактичними препаратами, і якщо у вас немає симптомів авітамінозу, і ви можете собі дозволити різноманітне харчування - то вам вітаміни не потрібні, говорить Комаровський.

Разом з тим у разі дефіциту харчування прийом вітамінів пару раз на рік не завадить, додав він.

Нагадаємо, перед цим доктор Євген Комаровський розповів, чи заразна людина після вакцинації, якщо у неї є гострі симптоми хвороби.

Також раніше доктор Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через ситуацію з COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор Комаровский Євген Комаровський
LITE
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка
Ситно і корисно для всієї родини: нутриціолог розповіла, що їсти для заповнення білка