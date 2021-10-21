Комаровський пояснив, коли від вітамінів у таблетках потрібно відмовитися

Доктор Євген Комаровський висловився про своєрідний "осінній тренд", коли батьки починають давати дітям вітаміни в таблетках, і купувати їх для себе. Але чи завжди це потрібно? Відомий педіатр пояснив, в яких випадках від таких вітамінів насправді слід відмовитися.

Про це лікар розповів у передачі "Запитай у Комаровського" в ефірі каналу "Україна".

За словами Комаровського, поспішати в аптеку за черговим комплексом вітамінів не потрібно, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування.

Такої позиції дотримується ВООЗ, роблячи винятки тільки для вітаміну D (річ у тому, що джерело цього вітаміну - сонце - шкідливо діє на шкіру).

Ось які 5 основних груп включає в себе різноманітне харчування: молочне, м'ясне, якийсь фрукт, овоч і крупа.

"Наприклад, якщо ви сьогодні з'їли яблуко, картоплю, кефір, хліб і рибу, то це абсолютно різноманітне харчування. І ви практично не потребуєте якогось конкретного вітаміну", - зазначив Комаровський.

Кандидат медичних наук закликав не наслідувати сліпо "моді" пити вітаміни в таблетках і давати їх своїм дітям, проте обмірковувати таку необхідність і приймати рішення на рівні здорового глузду.

Так, вітаміни є лікувально-профілактичними препаратами, і якщо у вас немає симптомів авітамінозу, і ви можете собі дозволити різноманітне харчування - то вам вітаміни не потрібні, говорить Комаровський.

Разом з тим у разі дефіциту харчування прийом вітамінів пару раз на рік не завадить, додав він.