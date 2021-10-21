Комаровський пояснив, коли від вітамінів у таблетках потрібно відмовитися
Доктор Євген Комаровський висловився про своєрідний "осінній тренд", коли батьки починають давати дітям вітаміни в таблетках, і купувати їх для себе. Але чи завжди це потрібно? Відомий педіатр пояснив, в яких випадках від таких вітамінів насправді слід відмовитися.
Про це лікар розповів у передачі "Запитай у Комаровського" в ефірі каналу "Україна".
За словами Комаровського, поспішати в аптеку за черговим комплексом вітамінів не потрібно, якщо у вас повноцінне і різноманітне харчування.
Такої позиції дотримується ВООЗ, роблячи винятки тільки для вітаміну D (річ у тому, що джерело цього вітаміну - сонце - шкідливо діє на шкіру).
Ось які 5 основних груп включає в себе різноманітне харчування: молочне, м'ясне, якийсь фрукт, овоч і крупа.
"Наприклад, якщо ви сьогодні з'їли яблуко, картоплю, кефір, хліб і рибу, то це абсолютно різноманітне харчування. І ви практично не потребуєте якогось конкретного вітаміну", - зазначив Комаровський.
Кандидат медичних наук закликав не наслідувати сліпо "моді" пити вітаміни в таблетках і давати їх своїм дітям, проте обмірковувати таку необхідність і приймати рішення на рівні здорового глузду.
Так, вітаміни є лікувально-профілактичними препаратами, і якщо у вас немає симптомів авітамінозу, і ви можете собі дозволити різноманітне харчування - то вам вітаміни не потрібні, говорить Комаровський.
Разом з тим у разі дефіциту харчування прийом вітамінів пару раз на рік не завадить, додав він.
Нагадаємо, перед цим доктор Євген Комаровський розповів, чи заразна людина після вакцинації, якщо у неї є гострі симптоми хвороби.
Також раніше доктор Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через ситуацію з COVID.