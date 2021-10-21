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Комаровський пояснив, чи можна давати дітям фруктові соки: "я вас дуже здивую"

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Четвер 21 жовтня 2021 20:45
Комаровський пояснив, чи можна давати дітям фруктові соки: "я вас дуже здивую" Чи можна давати дітям соки (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Доктор Євген Комаровський не рекомендує давати дітям фруктові соки. Все тому, що вони не отримують величезну кількість корисних компонентів, які містяться саме в м'якоті фруктів.

Про це він розповів на телеканалі "Україна" у рубриці "Запитай у Комаровського".

За його словами після віджиму фруктів м'якоть зазвичай залишається в соковижималці.

"Я вас дуже здивую, але дітям не треба давати фруктові соки. Фрукти або фруктове пюре – цей вибір набагато кращий для них, – сказав Комаровський".

Зокрема, дитині корисніше з'їсти 5 яблук, ніж випити сік, приготований з них.

Комаровський каже, що вже давно склалася неправильна традиція давати сік дітям. Зазначається, що дієтологи всього світу не рекомендують цього робити.

"Хоча самі діти більше люблять пити сік, ніж гризти яблуко. Але для здоров'я кишківника я рекомендую заміняти фруктовий сік на цілісний фрукт", - додав Євген Комаровський.

Окрім того, якщо малюк ще не вміє їсти фрукт, то можна дати йому фруктове пюре.

У якому випадку можна давати сік

Лікар пояснив, якщо у дитини ГРВІ, їй потрібно багато пити, тоді розведений у 2 рази яблучний сік – чудовий замінник крапельниці. Якщо дитина згодна його пити, тоді можна дати, однак це тільки при ГРВІ.

Раніше ми повідомляли, що доктор Євген Комаровський пояснив, коли від вітамінів у таблетках потрібно відмовитися.

Також ми писали, що доктор Комаровський терміново звернувся до ЗМІ через ситуацію з COVID.

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