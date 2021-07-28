Комаров висловився про загибель пілота Табанюка та причину трагедії на Прикарпатті (відео, фото)

Телеведучий Дмитро Комаров прокоментував загибель пілота Ігоря Табанюка в авіакатастрофі на Прикарпатті разом з трьома пасажирами легкомоторного літака 28 липня. Ведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" висловився про трагедію, і озвучив її ймовірні причини.

Про це Комаров розповів у своєму Instagram .

Знаменитий мандрівник зізнався, що йому складно писати і говорити про смерть друга Ігоря, якого назвав одним з кращих пілотів України, який провів за штурвалом 40 років. Саме Табанюк навчив Дмитра літати.

Кілька років тому разом вони здійснили рекордний політ через всю Україну. Комаров додав також посилання на фільм "Небо", який вони разом зробили до Дня Незалежності України.

Дмитро Комаров та Ігор Табанюк здійснили рекордний політ над Україною на легкомоторному літаку (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Востаннє ведучий бачився з Табанюком 10 червня на фестивалі, який льотчик та інструктор, засновник і керівник громадської організації "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації" традиційно проводив після святкування Івана Купала.

"Знімали, як Ігор реалізував мрію героїв нашої програми. На аеродромі були сотні щасливих людей, блискучих дитячих очей. Це було справжнє свято, Ігорю були вдячні абсолютно всі. Прилетіли літаки практично з усіх міст України, і навіть з Європи", - йдеться в публікації.

Дмитро Комаров та Ігор Табанюк (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Крім того, Дмитро зідзвонювався з Табанюком, який 13 липня відзначив свій 60-річний ювілей, минулого тижня.

"Ігор був налаштований дуже оптимістично, всі плани були пов'язані з аеродромом. Він дуже мріяв перетворити Коломию на центр туризму, зробити одними з воріт в українські Карпати для всього світу", - згадує мандрівник.

Комаров звернувся до керівництва міста Коломиї та країни з проханням простежити, щоб після смерті пілота "не загинула справа його життя - аеродром", А сам об'єкт, як переконаний ведучий, потрібно назвати ім'ям Ігоря Табанюка.

Він також звернув увагу, що останній рік у Ігоря був важкий - "аеродром, справу його життя, намагалися "віджати"".

Ведучий Дмитро Комаров і пілот Ігор Табанюк були друзями (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

В цей час причина катастрофи з'ясовується. Комаров після трагічної НП поспілкувався з багатьма пілотами - "вони єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією - вона була невиправною".

Також Дмитро висловився про відео в мережі, на якому показані останні секунди падіння літака - штопор, і озвучив свої припущення:

відмова управління, техніки; втрата свідомості, напад; втручання в управління пасажиром.

Пілот і авіаінструктор Ігор Табанюк (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

"Ігор, будучи у свідомості, швидкість втратити не міг. Виключено. Багато пілотів припускають так. Важливо провести детальне розслідування", - пише Комаров.

Відео: фільм "Небо" з Дмитром Комаровим та Ігорем Табанюком про рекордний політ над Україною