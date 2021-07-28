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Падіння літака на Прикарпатті: порушено кримінальне провадження

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Коломия, Середа 28 липня 2021 19:44
Падіння літака на Прикарпатті: порушено кримінальне провадження Фото: за фактом аварії літака в Івано-Франківській області порушено кримінальне провадження (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом падіння легкомоторного літака на житловий будинок в Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація-порушення правил повітряних польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної поліції України.

Проводяться слідчі дії по встановленню причин падіння літака, в результаті якого загинули чотири людини.

У Нацполіції зазначили, що в момент падіння літака в будинку перебувала жінка і двоє дітей. Вони встигли вибігти на вулицю, почувши невідомі шум. "Вони не постраждали", - уточнили правоохоронці.

Фото: за фактом аварії літака в Івано-Франківській області порушено кримінальне провадження (facebook.com/UA.National.Police)

Нагадаємо, вдень 28 липня в селі Шепарівка (Івано-Франківська область) легкомоторний літак впав на житловий будинок.

В результаті авіакатастрофи загинули чотири людини - інструктор і співвласник аеродрому в Коломиї ігор Табанюк і троє громадян США.

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