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З'явилося відео з моментом падіння літака на Прикарпатті

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Коломия, Середа 28 липня 2021 18:17
З'явилося відео з моментом падіння літака на Прикарпатті Фото: місце падіння літака (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У мережі з'явилося відео з моментом падіння спортивного літака біля Коломиї Івано-Франківської області. В результаті цієї катастрофи загинули чотири особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео в YouTube.

Останні секунди польоту літака Aerospool WT10 Advantic випадково зняли відпочиваючі, які перебували на березі місцевої річки.

Зазначимо, інцидент стався сьогодні близько 13:40. Легкомоторний літак з невідомих поки причин впав на приватний будинок, після чого почалася пожежа. На момент катастрофи людей в будинку не було, але загинули всі, хто знаходився в літаку.

Пізніше стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинув професійний льотчик-інструктор Ігор Табанюк і троє хасидів, які були громадянами США.

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