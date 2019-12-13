Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика: добро завжди повертається (фото)

Українців просять допомогти хлопчикові, у якого діагностували захворювання Лімфоми Беркітта. Підліток зараз лікується в ізраїльській клініці Шиба в Ізраїлі. Лікарі виявили у Матвія з Кривого Рогу нові пухлини в підшлунковій залозі і ребрах. Про це розповіли відомий телеведучий Дмитро Комаров і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в Instagram.

Йдеться про хлопця, здоров'ям якого опікуються зоряні волонтери вже багато місяців. Влітку завдяки допомозі небайдужих вдалося зібрати непідйомну для батьків 12-річного Матвія суму на термінову операцію, яку могли провести тільки в Ізраїлі.

Медики можуть провести терапію новим методом CAR-T і гарантують 90% успіху, але для проведення операції необхідні кошти, адже клініка працює по передоплаті.

Дорофєєва розповіла, що захворювання Лімфома Беркітта відрізняється високим ступенем злоякісності, і без лікування швидко прогресує і призводить до смерті.

Комаров та Дорофєєва просять допомогти врятувати хлопчика Матвія (Фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Друзі, наближаються новорічні свята, і саме час творити дива!!! Повірте, у нас з вами це здорово виходить!.. Ми з вами зібрали 85 тисяч доларів з необхідних клінікою 116 тисяч (на той момент). Це немало, але, на жаль, недостатньо. Після проведення останньої діагностики на рахунку лікарні залишилося 45731 доларів, а новий рахунок клініка виставила на 100 тисяч доларів. Нам не вистачає 54269 доларів, і рахунок, на жаль, йде на години! Без оплати лікування не почнеться. Хлопці, Матвій у дуже важкому стані, повірте він хочеться жити здоровим! Всього дві гривні від кожного з нас зможуть дати хлопцеві шанс на нове життя. Така дріб'язкова сума має дуже велике значення для нього. Пам'ятайте, друзі: добро повернеться!" - йдеться у публікації.

Комаров звернув увагу, що це єдина клініка, яка згодна провести лікування хлопця.

"Друзі, без нашої з вами допомоги у хлопця може не бути ані Нового Року, ані дня Святого Миколая. Може статися найгірше.... Всього 1-2 гривні від кожного з нас з вами відокремлює Матвія від справжнього дива. Пару гривень – це навіть не чашка кави, друзі. Один раз, один день відмовитися від незначної дрібниці. Не купити чашку кави або газованої води. В наших руках можливість дати Матвію ще один шанс прожити красиве, повноцінне, дивовижне життя. І, як знати, може саме він колись прийде на допомогу кому з нас з вами, адже добро завжди повертається", - написав ведучий передачі "Світ навиворіт".

Також Комаров та Дорофєєва вказали реквізити для переказу:

Картка Приватбанку: 4149629381100163. Гаврильців Наталія Олександрівна (мама)

Монобанк: 5375414114371452. Гаврильців Наталія Олександрівна (мама)

Для переказів з інших країн: PayPal: natasha-0508.88@mail.ru. Одержувач KorolNatalya (з позначкою "Для Матвія").

Комаров та Дорофєєва просять про допомогу для хлопчика Матвія, у якого діагностували нові пухлини (Фото: instagram.com/komarovmir)

Нагадаємо, що Матвія лікували в Дніпрі та Києві: 6 блоків хіміотерапії, гормональні препарати, але, на жаль, результату це не дало.

Мама хлопчика працює священиком в церкві, батько - поліцейський.